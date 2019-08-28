قوات الجيش الليبى تدك "مليشيات الوفاق " فى ضواحى طرابلس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجددت المواجهات المسلحة بين قوات الجيش الوطنى الليبى ومليشيات حكومة الوفاق الوطنى، فى مناطق شارع الخلاطات وعين زارة ووادى الربيع وخلة الفرجان وطريق المطار جنوب طرابلس.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن شهود عيان القول "إن القوات استخدمت خلال المواجهات الأسلحة المتوسطة والثقيلة (الخشيرة) فى محيط نقطة غوط الريح الأمنية".

من ناحية أخرى، أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بأن الموقف العسكري تحت السيطرة، داعيا المواطنين إلى عدم تصديق ما سماها "الأكاذيب التي يروجها أتباع الإخوان المسلمين".

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