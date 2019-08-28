اليمن.. القوات الحكومية تدخل زنجبار مركز محافظة أبين

اليمن / عبدالله أحمد / الخليج 365

قالت مصادر محلية، الأربعاء، إن القوات الحكومية دخلت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين (جنوب اليمن)، وبسطت سيطرتها عليها.

وأوضحت المصادر أن القوات الحكومية دخلت المدينة، صباح الأربعاء، بعد مواجهات مع قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا على أطراف المدينة.

وأكدت أن القوات الحكومية بسطت سيطرتها الكاملة على مدينة زنجبار، بعد خروج جماعي لقوات الانتقالي، التي شوهدت عرباتها متجهة إلى مدينة عدن، التي تبعد قرابة 50 كم عن زنجبار.

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ونشر ناشطون من زنجبار على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عربات إماراتية تتبع المجلس الانتقالي، أجبرتها القوات الحكومية على الفرار، كما تضمن المقطع احتفاء سكان محليين ورفعهم العلم اليمني وهم يستقبلون قوات الجيش.

ومحافظة أبين، ثاني محافظة بعد شبوة يستعيدها الجيش اليمني من قوات المجلس الانتقالي، كما أنها مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وفي 20 أغسطس/ آب الجاري سيطرت قوات الانتقالي على محافظة أبين، بعد أسبوع من إحكام سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن، فيما اعتبرته الحكومة اليمنية انقلابا على الشرعية، وحملت الإمارات المسئولية عن التمرد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.