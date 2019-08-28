الجيش الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، اعتقال 14 فلسطينيا في مناطق متعددة من الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة "الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية"، دون مزيد من التوضيح.

Advertisements

وأضاف البيان أن المعتقلين "تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادةً ما ينفذ الجيش حملات الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، من منازلهم خلال ساعات ما بعد منتصف الليل.

ووفق إحصائيات رسمية عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين 5700 معتقل، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.