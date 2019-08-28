جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من محافظة بيت لحم

الخليج - واس اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم ستة مواطنين فلسطينيين من بلدة تقوع ومخيم عايدة ببيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم، بأن جيش الاحتلال اعتقل مواطنًا فلسطينيًا من بلدة تقوع، إضافة لـخمسة مواطنين فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مخيم عايدة.

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