رسميا: الطيران الأسترالي يمنع حمل أجهزة كمبيوتر آبل بسبب اشتعال النار فيها

جدة - عمرو شويل سيدني – الخليج 365

أعلنت شركة الطيران الأسترالية “كانتاس أيروايز” منع وضع أجهزة الكمبيوتر المحمولة “ماك بوك برو”، التي تنتجها شركة الإلكترونيات الأمريكية “آبل” مع الحقائب على متن طائراتها، بسبب الخوف من احتمال اشتعال النار في بطاريات هذه الأجهزة بصورة عارضة.

وذكرت الشركة أن أي راكب معه كمبيوتر محمول “ماك بوك برو” لن يضعه مع الحقائب، وسيحمله معه في قمرة الطائرة مع منع تشغيله طوال الرحلة، مشيرة، إلى أن القرار دخل حيز التطبيق اعتبارا من صباح أمس الثلاثاء.

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وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة الطيران الأسترالية المنافسة “فيرجن أستراليا هولدنجز” بدأت يوم 26 أغسطس (آب) الحالي منع وضع جميع أجهزة الكمبيوتر المحمول من إنتاج “آبل” مع الحقائب على متن طائراتها، مضيفة أن الشركتين الأستراليتين انضمتا إلى قائمة متزايدة من شركات الطيران وسلطات السلامة في العالم قررت منع شحن أجهزة الكمبيوتر المحمول مع الحقائب، على متن الطائرات، بسبب الخوف من احتمال الاشتعال الذاتي لبطاريات هذه الأجهزة أثناء الرحلة.

يذكر أن شركة “آبل” أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي استدعاء مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمول من طراز “ماك بوك برو” مقاس 15 بوصة والتي تم إنتاجها خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) 2015 إلى فبراير (شباط) 2017 بسبب احتمال ارتفاع درجة حرارة بطارياتها وإمكانية اشتعالها ذاتيا.

وكانت شركتا “سنجابور أيرلاينز” و”تاي أيروايز” قد قررتا منع ركابها من اصطحاب هذه الأجهزة على متن طائراتها. وذكرت هيئة سلامة الطيران الأمريكية أنها أبلغت شركات الطيران الأمريكية بقرار “آبل” استدعاء عدد من أجهزة الكمبيوتر المحمول بسبب مخاطر اشتعالها ذاتيا.