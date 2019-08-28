"عوَّر نفسه".. القبض على مصري يهاجم المارة بساطور في الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس A Kuwaiti man walks in flooded street next to damaged vehicles following heavy rain in al-Fahahil district south of the capital Kouwait on November 10, 2018. - (Photo by Yasser Al-Zayyat / AFP) (Photo credit should read YASSER AL-ZAYYAT/AFP/Getty Images)

ألقت السلطات الكويتية القبض على مواطن مصري مسجّل بحقه عدد من القضايا، وذلك بعد تهجّمه على المارة ممسكاً بساطور في شارع ابن خلدون في محافظة حولي، وفقا لما نقلته "الراي الكويتية".

وتداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه شخص يحمل ساطورا ويتهجّم على المارة، والذي تبيّن أنه كان في حالة هستيرية، حيث اتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي.

وسيطر رجال الأمن الكويتي علي الوافد المصري، وتم نقله إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج وخياطة "تغريز" جرحه، ومن ثم نقله لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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