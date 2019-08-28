دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti متحف الموصلالقبض على "داعشي" قام بتحطيم آثار متحف الموصل

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء، سعد معن، عن إلقاء القبض على "داعشي" قام بتحطيم آثار متحف الموصل بشمال العراق خلال سيطرة تنظيم "داعش" على هذه المدينة.

وقال اللواء سعد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن "قوة مشتركة من مديرية شؤون أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بنينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية، الذي جاء باعترافاته قيامه بتهديم وتخريب الآثار الموجودة في متحف الموصل".

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مقدم من دار الأخبار

وأضاف أن "الملقى القبض عليه ظهر في إحدى إصدارات تنظيم داعش، خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل".

وأشار اللواء معن إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة حي تل الرمان في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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المصدر: RT