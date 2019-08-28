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أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء، سعد معن، عن إلقاء القبض على "داعشي" قام بتحطيم آثار متحف الموصل بشمال العراق خلال سيطرة تنظيم "داعش" على هذه المدينة.
وقال اللواء سعد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن "قوة مشتركة من مديرية شؤون أفواج الطوارئ التابعة لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة الإرهاب بنينوى التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لوزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية، الذي جاء باعترافاته قيامه بتهديم وتخريب الآثار الموجودة في متحف الموصل".
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مقدم من دار الأخبار
وأضاف أن "الملقى القبض عليه ظهر في إحدى إصدارات تنظيم داعش، خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، وهو يحمل بيده مطرقة حديدية ويقوم بهدم وتخريب التماثيل الأثرية الموجودة في متحف الموصل".
وأشار اللواء معن إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت في منطقة حي تل الرمان في الجانب الأيمن لمدينة الموصل".
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المصدر: RT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.