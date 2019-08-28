قطاع غزة: قصف إسرائيلي لمواقع لحماس بعد إطلاق قذيفة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة ردا على اطلاق قذيقة هاون في اتجاه أراضي اسرائيلية.

وقال شهود من موقع القصف، إن طائرة استطلاع بدون طيار ضربت منشآت تابعة لحركة حماس شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي باللغة الإنكليزية "تم قبل فترة وجيزة التعرف على قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف "ردا على ذلك، استهدفت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة سقطت في ارض خلاء بدون الاشارة الى وقوع إصابات أو أضرار.

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ويثير التوتر على الحدود مخاوف من تصعيد إضافي قبيل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المقررة في 17 أيلول.

وقد قصف الطيران الإسرائيلي الاثنين أهدافاً تابعة لحركة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه إسرائيل التي فرضت أيضا قيودا على إدخال الوقود إلى القطاع، بحسب ما قال مسؤولون.

وشهد شهر آب إطلاق صواريخ ومحاولات تسلل من قبل فلسطينيين مسلحين من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وهو ما يهدد اتفاق الهدنة الهش.

ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إعادة انتخابه في الانتخابات المبكرة المقبلة، ويدعوه خصومه السياسيون إلى اتخاذ اجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس الإسلامية.

علما بأن إسرائيل شنت ثلاث حروب منذ عام 2008 على قطاع غزة، كما يعاني الفلسطينيين من حصار خانق منذ أكثر من عقد.

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