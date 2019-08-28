بالاسم.. إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
والأسبوع الماضي، استهدفت طائرات إسرائيلية قوة فيلق القدس وميليشيات تابعة له، كانت تخطط لشن هجمات تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من داخل سوريا.
ويعتبر غفاري من كبار مسؤولي فيلق القدس-القوة السرية، ضمن ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، ويعمل قائدا للقوات الإيرانية في سوريا، حيث يقود جهود التموضع الإيرانية فيها.
أخبار ذات صلة
ويعمل تحت قيادة غفاري عشرات الآلاف من المسلحين من جنسيات مختلفة، ويعملون في دمشق وحلب وشرق سوريا، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن غفاري جند النشطاء لتنفيذ عملية إطلاق الطائرات المسيرة، وحرص على تأهيلهم وأشرف على التخطيط لتنفيذ العملية.
وأضاف أن الناشطين ياسر أحمد ضاهر وحسن يوسف زبيب، تلقوا تدريبات في مجال تشغيل الطائرات المسيرة في إيران، وحاولا إطلاق طائرات من هذا النوع انطلاقا من منطقة عرنة، الخميس، حيث تم استهدافهما.
وفي وقت سابق، قال جوناثان كونريكوس، وهو أحد المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، إن القوات التابعة لفيلق القدس كانت تعد يوم الخميس لإطلاق "عدد من الطائرات المسيرة الهجومية" في توقيت متزامن على شمال إسرائيل، وإن كل طائرة منها كانت ستحمل بمتفجرات تزن عدة كيلوجرامات، لكن إسرائيل أجهضت هذه الخطة.
شاهد أيضا بالصور: "اغتالوه بعد صلاه الفجر".. أحمد ياسين "القعيد" الذي أرعب إسرائيل
شاهد: ظهور أسماء الأسد للمرة الأولى منذ إعلان شفائها من السرطان
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
فيديو: اتفاق دولي على حماية أسماك القرش والشفنين
اتفق المجتمع الدولي على تقوية الحماية لثمانية عشر نوعا من أسماك القرش وأسماك الشفنين المهددة بالانقراض، بما في ذلك تلك المعروفة بزعانفها المطلوبة جدا لاعداد الحساء الصيني. وقد اتخذ القرار في إطار اتفاقية التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، التي جرت في مدينة جينيف والتي تعرف اختصارا ب"سايتس". وينتظر أن تؤكد القرارات في جلسة عامة قبل يوم الأربعاء يوم ختام الاجتماع. وكانت الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ سنة 1975 وقد تطلب الأمر الانتظار إلى سنة 2003 لإدراج أسماك القرش في الملحق الثاني الذي ينص على أن الاتجار بها مسموح، إذا لم يهدد النوع في المحيط الطبيعي. ويبدو أن الدول أضحت واعية بأهمية حماية الأسماك المهددة بالانقراض جراء الصيد العشوائي. وتقدر منظمة الأمم المتحدة للزراعة أن المنتوجات المتحدرة من أسماك القرش تصل إلى مليار دولار سنويا. ويعد نسق تكاثر هذه الأسماك التي ظهرت قبل 400 مليون سنة ضعيفا، إذ أنها تصل مرحلة البلوغ الجنسي بصفة متأخرة، وهي تتوالد قليلا نسبيا، مقارنة مع أسماك اخرى مثل أسماك التونة. للمزيد على يورونيوز: سمكة تونة تحصد مبلغ 3 ملايين دولار في مزاد بطوكيو... فهل تستحق ؟ شاهد: صياد أمريكي يناور سمكة تونة عملاقة نادرة
Euronews (Ar)
-
فيديو: تأجيل قضية منتج الأفلام واينستين المتهم فيها بالاغتصاب
دفع المنتج السينمائي الأمريكي السابق هارفي واينستين ببراءته يوم الاثنين من اتهام جديد بينما تأجلت محاكمته المقبلة إلى يناير كانون الثاني في قضية اتهمه فيها المدعون بالاغتصاب والاعتداء الجنسي. ودفع واينستين (67 عاما) ببراءته أمام محكمة في مانهاتن بولاية نيويورك، حيث تأجلت محاكمته أربعة أشهر إلى السادس من يناير كانون الثاني 2020. وكان من المقرر أن تبدأ المحاكمة في التاسع من سبتمبر أيلول. ووُجه لواينستين اتهامان بالاعتداء الجنسي استنادا لمزاعم من امرأتين في 2006 و2013. وهذان الاتهامان مشابهان لاتهامات واجهها في لائحة سابقة. لكن اللائحة الجديدة تكشف أيضا أن امرأة ثالثة ستُستدعى للشهادة بشأن ما إذا كان واينستين اغتصبها في عام 1993. ولا يمكن اتهام واينستين مباشرة باغتصاب تلك المرأة، وهي الممثلة أنابيلا سكيورا، بسبب سقوط حقها بالتقادم. للمزيد على يورونيوز: محام ثان يتخلى عن الدفاع عن وحش هوليوود والمنتج يضم محاميين جديدين تسوية قضائية بين هارفي واينستين وضحاياه: 44 مليون دولار مقابل التنازل عن الدعوى سحب إحدى دعوات التحرش الجنسي ضد الممثل الأمريكي كيفن سبيسي
Euronews (Ar)
-
شاهد: احتجاجات في البرازيل للمطالبة بحماية غابات الأمازون
Advertisements
انضم آلاف المحتجين من السكان الأصليين في البرازيل إلى الأهالي في شوارع مدينة ريو دي جانيرو للتظاهر، مطالبين بحماية غابات الأمازون الاستوائية وبمكافحة حرائق الغابات فيها. وردد المحتجون هتافات تدعو إلى استقالة وزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس، وإلى الصلاة من أجل الأمازون، كما رفعوا لافتات حملت شعار: " بولسونارو (الرئيس البرازيلي) يحرق مستقبلنا". وهتف أحد المحتجين عبر مكبر للصوت: "نحب الأمازون وكوكب الأرض، ولن نبقى صامتين أمام سياسة اللامبالاة التي تضع المصالح المادية فوق الكرامة الإنسانية وفوق سلامة أمنا الأرض". وأظهرت صور التقطت جوا كيف أتت النيران على أراض واسعة للسكان الأصليين في ولاية ماتو غروسو في الأمازون، فيما طائرات صهاريج تلقي بحمولتها من المياه جوا لترش بها الغابات المحترقة في ولاية روندونيا في الأمازون أيضا، مستجيبة لصرخة استغاثة إزاء دمار أكبر غابة استوائية في العالم. وقال ميكائيل بارت وهو أول شخص من السكان الأصليين يتم قبوله في جامعة ريو الحكومية وفق نظام للحصص، إن النيران أتت على كامل الكوكب، وأضاف القول: "علينا أن نوقف هذا الخطر الذي اجتاح معظم أنحاء البرازيل، والآن هو يتقدم نحو الأمازون. لا يمكن أن نترك هذا يحدث لأن كامل كوكبنا سوف يعاني، والنتائج سوف لن تخص البرازيليين فقط، بل ستشمل جميع الناس في هذه الأرض". وأحصت السلطات البرازيلية حوالي 77 ألف حريق غابات عبر أنحاء البلاد، أي بزيادة نسبتها 85% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وقد أعلنت الحكومة أنها سترسل 44 ألف جندي، للمساعدة في مكافحة الحرائق في البلاد. للمزيد على يورونيوز: ست ولايات في البرازيل تطلب مساعدة الجيش لمكافحة حرائق الأمازون شاهد: مظاهرة لسكان البرازيل الأصليين ضد سياسات بولسونارو المناخية
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: ظهور أسماء الأسد للمرة الأولى منذ إعلان شفائها من السرطان
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر بالاسم.. إسرائيل تحدد الجنرال الإيراني المستهدف في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.