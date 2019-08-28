شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحث على حماية حقوق الشعب الفلسطينى والتمسك بحل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الممثل الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جيون، المجتمع الدولى على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطينى، مع التمسك بحل الدولتين للقضية الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقال جيون - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - إن "حماية الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الفلسطيني مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي.. وإنه يتعين على المجتمع الدولي التمسك بالتعددية وتدعيم الحوار والمفاوضات والتسوية السلمية للقضية الفلسطينية عبر التشاور السياسي".

وأضاف جيون أن العنف أو التهديد باستخدام القوة لن يساعد في حل المشكلة، وأنه يتعين على جميع الأطراف ذات الصلة التحرك نحو بعضها البعض والتدعيم الفعال للمصالحة الداخلية في فلسطين والتوقف فورا عن إطلاق العبارات والأعمال الاستفزازية وتبادل الاتهامات، وتجنب الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض الثقة من أجل خلق ظروف مفضلة لاستئناف الحوار.

وأكد أنه يتعين بذل الجهود من أجل تدعيم تسوية شاملة وعادلة ومستدامة للقضية الفسطينية بناء على التوافق الدولي الحالي، مشددا على أن "حل الدولتين هو الطريق الوحيد الصحيح لحل القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، وإنه يتعين في هذا الصدد اتباع المباديء الأساسية مثل القرارات الأممية ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام".

وأشار جيون إلى أنه "يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على هذا الأساس من أجل التحرك نحو استئناف محادثات السلام بين الجانبين في أسرع وقت برؤية تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة بناء على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

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