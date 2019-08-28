شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لإغاثة متضررى السيول فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ببدء المؤسسة العمل على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان الشقيق بعد الفيضانات والسيول التى عمت البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد ولاية النيل الأبيض جنوبا أكثر المناطق تضررا ، إضافة إلى تأثر العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.

وقال مصدر مسؤول فى مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية إن المساعدات تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السودانى الشقيق بعد الفيضانات والسيول التى اجتاحت عددا من ولايات السودان، وخلفت أضرارا جسيمة.

وأضاف المصدر أن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع سفارة الدولة فى الخرطوم لإيصال المساعدات فى أسرع وقت ممكن .. مشيرا إلى صعوبة الوضع فى المناطق المتضررة حيث تفيد التقارير الإنسانية بأن حوالى 62 شخصا لقوا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والسيول التى اجتاحت عدة المناطق المتضررة إضافة إلى تسبب السيول فى تدمير نحو 26 ألف منزل وغمرت المياه مساحات زراعية كبيرة فى بعض المناطق فضلا عن تضرر أكثر من 194 شخصا.