الارشيف / اخبار الخليج

سفارة الإمارات فى الرياض تكرم عددا من رائدات الأعمال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات فى الرياض تكرم عددا من رائدات الأعمال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظّمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، احتفالية خاصة تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذى يصادف 28 أغسطس من كل عام ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

السفارة الإماراتية فى الرياض
السفارة الإماراتية فى الرياض


وسلطت الفعالية، التى حضرتها شخصيات نسوية بارزة من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، الضوء على دور وإنجازات المرأة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية فى المجتمعات الإنسانية، وتميّزها فى التحصيل المعرفى والبحث العلمي، ونجاحها فى ميادين ريادة الأعمال، ومساهمتها الأساسية فى نجاح الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة للأمم والشعوب وفق قيم التسامح والتمكين والمشاركة الإيجابية.

 

Advertisements
جانب من التكريم
جانب من التكريم


وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرائدات الإماراتيات فى الطب والعمل الاجتماعى والثقافة .

 

يوم المرأة
يوم المرأة


وتخلل الفعالية معرض فنى لنماذج ملهمة من قصص نجاح سيدات إماراتيات فى مختلف الميادين، بالإضافة إلى عرض مصوّر عن إنجازات المرأة فى دولة الإمارات، وذلك ضمن أربعة محاور أساسية هى مفهوم تمكين المرأة، ومكانتها فى القيادة، والمرأة فى منابر الإعلام، وحضورها فى المحافل الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة الإمارات فى الرياض تكرم عددا من رائدات الأعمال بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا