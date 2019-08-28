قوى الحرية والتغيير تختار مرشحيها للوزارات في السودان

انتهت قوى الحرية والتغيير من قائمة المرشحين لتشكيل الحكومة والمقرر تقديمها اليوم الأربعاء، لتكون أول حكومة انتقالية في السودان بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.



وقال المسؤول في قوى الحرية والتغيير، محمد ضياء الدين في بيان عل موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن "قائمة المرشحن لمجلس الوزراء اكتملت بالإجماع وستسلم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليختار وزراء حكومته".



وأكد عضو من اللجنة المشرفة على ترشيح الوزراء في قوى الحرية والتغيير المعارضة لم يرغب في كشف هوتيه، أن هذه الحكومة الانتقالية ستضم 14 وزيراً إضافةً إلى 3 مجالس، وأشار إلى أن المعارضة قدمت 3 مرشحين على الأقل لكل وزارة عدا الدفاع والداخلية، التي سيرشح وزرائهما من قبل المجلس العسكري للمجس السيادي الذي يقود البلاد في المرحلة الانتقالية من 3 أعوام.



يذكر أنه في 21 أغسطس (آب)، تشكل المجلس السيادي الذي يضم 5 مدنيين و5 عسكريين، ومدني توافقي ينتمي إلى الأقلية المسيحية في السودان، وأدى حمدوك اليمين الدستورية في اليوم اليوم نفسه رئيساً للوزراء.



ومن المقرر تشكيل مجلس الوزراء غداً الأربعاء، وكذلك المجلس التشريعي، لشغل مهام الحكومة والبرلمان في المرحلة الانتقالية حتى انتخاب أعضاء بشكل ديمقراطي.

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