شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دخول قانون التوظيف الجديد فى مركز دبى المالى العالمى حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز دبى المالى العالمى أن قانون التوظيف الجديد القانون رقم 2 لعام 2019 سيدخل حيز التنفيذ اليوم 28 أغسطس 2019، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات. يؤكد قانون التوظيف الجديد على التزام المركز المالى الرائد فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية خاصة مع التركيز على موضوعات مهمة ومنها إجازة الأبوة والإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومكافئات نهاية الخدمة.

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