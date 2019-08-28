Advertisements

فيديو وصور.. حريق ضخم يلتهم كنيسة فيلاديفيا التاريخية

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

اندلع حريق ضخم في كنيسة تاريخية بمدينة فيلاديفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.



وتسبب الحريق الذي اندلع الثلاثاء في انهيار أجزاء من مبنى الكنيسة العريقة التي يعود تاريخها لأكثر من 115 عامًا، وفقا لشبكة "سي بي اس" الأمريكية.

ويشارك عشرات رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق الضخم كنيسة معبد الطريق الإنجيلى الكبرى فى فلاديفيا.

Advertisements

ورصدت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلامية امريكية انهيار اجزاء من مبنى الكنيسة.

فيما تمكن رجال الإِطفاء بمساعدة الشرطة من السيطرة على الحريق بعد 3 ساعات تقريبًا.