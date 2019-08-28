هيئة الانتخابات التونسية تستأنف قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أنيس جربوعى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الهيئة استأنفت، أمس الثلاثاء، قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإلغاء 4 قرارات رفض لمترشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة.
وأكد الجربوعى - فى تصريح - ضرورة أن تبت المحكمة الإدارية فى الطعون قبل يوم 31 أغسطس الجاري، وهو موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للاستحقاق الرئاسي.
وكانت المحكمة الإدارية قضت بإلغاء أربعة قرارات لهيئة الانتخابات تخص المرشحين: الصحبى براهم ومحمد الهادى بن حسين والبحرى الجلاصى ومروان بن عمر، وأوضحت أنها راجعت الحيثيات التى تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية ومدى شرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة "خاطئة".
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت فى 14 أغسطس الجارى عن قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية ورفض 71 مطلبا من بين 97 مطلب ترشح، ومن المقرر أن تعلن عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الرئاسى فى مدة أقصاها يوم 31 أغسطس الجاري.
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