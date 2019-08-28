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جامعة طيبة فرع ينبع تعلن جاهزيتها للموسم الجديد

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

قال الدكتور زهير مالكي، المشرف على فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع، إن جميع منسوبي فرع الجامعة بالمحافظة يدركون ويستشعرون عظم الرسالة والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أبنائهم الطلبة والطالبات، متمنيًا للجميع عامًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء والتميز والنجاح.



وأضاف خلال قيامه بجولة ميدانية تفقد من خلالها عددًا من المباني لكليات الفرع؛ حيث تضمنت الجولة مباني المجمع الأكاديمي للطالبات بمنطقة الشرم، كما شملت أيضًا مباني الطلاب. واطمأن من خلالها على جاهزية المباني وقاعات المحاضرات وكافة المرافق العامة التابعة لها، وانتهاء كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 1440/1441، واستقبال منسوبي فرع الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات.

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وثمن الدكتور زهير مالكي ما يجده فرع جامعة طيبة بمحافظة ينبع من دعم كبير، وما يحظى به من قبل مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، ومتابعة مستمرة من وكيل الجامعة للفروع الدكتور عمر بن منصور النزهة، التي كان لها بعد الله عز وجل أكبر الأثر في كل ما حققه فرع الجامعة بمحافظة ينبع من تطور خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى حرصه المتواصل على متابعته الدائمة لتحقيق كل ما يخدم فرع الجامعة ومنسوبيها؛ من خلال العمل على توفير كل ما من شأنه خلق بيئة تعليمية مميزة بكافة فروع الجامعة بشكل عام، وفرع الجامعة بمحافظة ينبع بشكل خاص؛ لينعم طلابها وطالباتها وأعضاء هيئة التدريس بها بأجواء أكاديمية متطورة تنعكس إيجابيًّا على مخرجات كلياتها.