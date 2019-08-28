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في مثل هذا اليوم.. ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا أثناء الحرب العالمية الأولى

الأربعاء 28 أغسطس 2019

حاربت مملكة رومانيا جنبا إلى جنب مع الإمبراطورية الروسية ضد دول المركز،وكانت جزء من مسرح العمليات العسكرية في منطقة البلقان خلال الحرب العالمية الأولى ، حيث دخلت رومانيا الحرب في أغسطس 1916 حتى ديسمبر 1917.



كانت رومانيا تهدف الى الاستيلاء على منطقة ترانسيلفانيا التى تقع ضمن الامبراطورية النمساوية المجرية واغلب سكانها رومانيين، وبالفعل نجحت القوات الروسية الرومانية فى تحقيق مكاسب فى بداية الأمر، الا انها منيت بعدة هزائم ادت الى سقوط غالبية رومانيا تحت الاحتلال .

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كان الملك كارول الأول ملك رومانيا، وقع عام 1883 اتفاقية سرية مع الحلف الثلاثى المكون من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، نص فيها على إلتزام رومانيا بالدخول في الحرب تعرضت الإمبراطورية النمساوية المجرية لهجوم عسكرى.

وفي عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى وكان الملك كارول الأول يرغب بالانضمام إلى دول المركز في حين كان الرآي العام الرومانى والاحزاب السياسية تفضل الانضمام إلى دول الوفاق الثلاثى.