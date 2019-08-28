Advertisements
في مثل هذا اليوم.. ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا أثناء الحرب العالمية الأولى
الأربعاء 28 أغسطس 2019
حاربت مملكة رومانيا جنبا إلى جنب مع الإمبراطورية الروسية ضد دول المركز،وكانت جزء من مسرح العمليات العسكرية في منطقة البلقان خلال الحرب العالمية الأولى ، حيث دخلت رومانيا الحرب في أغسطس 1916 حتى ديسمبر 1917.
كانت رومانيا تهدف الى الاستيلاء على منطقة ترانسيلفانيا التى تقع ضمن الامبراطورية النمساوية المجرية واغلب سكانها رومانيين، وبالفعل نجحت القوات الروسية الرومانية فى تحقيق مكاسب فى بداية الأمر، الا انها منيت بعدة هزائم ادت الى سقوط غالبية رومانيا تحت الاحتلال .
كان الملك كارول الأول ملك رومانيا، وقع عام 1883 اتفاقية سرية مع الحلف الثلاثى المكون من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، نص فيها على إلتزام رومانيا بالدخول في الحرب تعرضت الإمبراطورية النمساوية المجرية لهجوم عسكرى.
وفي عام 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى وكان الملك كارول الأول يرغب بالانضمام إلى دول المركز في حين كان الرآي العام الرومانى والاحزاب السياسية تفضل الانضمام إلى دول الوفاق الثلاثى.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر في مثل هذا اليوم.. ألمانيا تعلن الحرب على رومانيا أثناء الحرب العالمية الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.