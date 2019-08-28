سامسونج تفتح باب طلبات الحجز لهاتف جالاكسي Fold

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سامسونج تفتح باب طلبات الحجزلهاتف جالاكسي Fold
الأربعاء 28 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
وعدت شركة سامسونج الكورية بعودة إطلاق هاتف جالاكسي Fold، الشهر المقبل، بعد تأجيلها إطلاق الهاتف لعدة أسباب لكنها لم تحدد تاريخاً محدداً لإعادة طرح الهاتف في الأسواق.
وفتحت سامسونج باب الطلبات المسبقة للهاتف مرة أخرى ولكن فقط بالصين في الوقت الحالي، وفقاً لموقع Slash Gear التقني.
وكان من المفترض أن تطلق سامسونج هاتف جالاكسي Fold في شهر مايو/أيار لكنها تراجعت بسبب ضجة كبيرة من قبل المؤثرين الذين راجعوا الهاتف واكتشفوا تحطم الشاشة الرئيسية بعد يوم استخدام فقط.
واجهت هذه القصة الطويلة العديد من المنعطفات ولكنها وصلت أخيراً إلى النهاية، وذكرت سامسونج سابقاً قيامها بتعديلات على تصميم الهاتف واكتمال إصلاح الخلل.
ومن المتوقع أن تقوم سامسونح قريباً بفتح باب الطلبات المسبقة في أسواق أخرى بعد السوق الصيني، ثم طرح الهاتف بشكل رسمي في متاجر الشركة والأسواق.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج اعتذر سابقاً بسبب الحادثة، بعد أن سببت مشاكل الهاتف إحراجاً للشركة.
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