محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإماراتية مصدر الإلهام وقلب الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف بن أحمد الغرير، كما نعى سموه الفقيد في تغريدة على «تويتر».

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رائد الأعمال والاقتصاد، المغفور له سيف بن أحمد الغرير.

من جهة أخرى، واحتفالاً بيوم المرأة الإماراتية، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد على «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت. نحتفل بشريكة المسيرة، نحتفل بأمهات الشهداء، نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن. ونشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد المرأة الإماراتية على «تويتر»: وقال: «نقدر عطاءها في خدمة بيتها ومجتمعها ووطنها.. مسيرتها حافلة بالإنجازات والمكتسبات.. ستبقى مصدر إلهام وفخر بتضحياتها.