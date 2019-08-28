ولاد رزق2 يرفع سقف التحدي بمعايير «الأكشن الظريف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مارلين سلوم

المجموعة جاهزة، لا حاجة للتعريف بأفرادها، فقد سبق أن التقاهم الجمهور قبل أربعة أعوام في الجزء الأول من «ولاد رزق»، فما الذي يمكن أن يغري المشاهد للذهاب إلى الصالة لمجرد الإعلان عن «عودة أسود الأرض»؟ هذه العودة بحد ذاتها هي السيف بحديه القاطعين؛ لأنها من جهة تضمن إقبال الجمهور لمشاهدة الأشقاء الأبطال وخفة ظلهم مجدداً في السينما، ومن جهة ثانية تجعل المقارنة بين الجزأين الأول والثاني حتمية، فإما أن تكتب الفشل لمجموعة «ولاد رزق»، وإما النجاح المطلق. وهو ما حصل فعلياً؛ إذ نجح الفيلم وكسب المخرج طارق العريان ود الجمهور للمرة الثانية، وتعاقد معه على عودة ثالثة يبدو أنها قريبة.

بين الحلال والحرام يتأرجح الإخوة رزق، رضا كبيرهم وأكثرهم حنكة وحكمة (أحمد عز)، ربيع المتمرد (عمرو يوسف)، رجب «صاحب المزاج» (أحمد الفيشاوي)، رمضان الأصغر وأكثرهم «براءة» (كريم قاسم)، ورفيقهم الدائم وخادمهم الأمين الذي يعد الأخ الخامس عاطف (أحمد داوود). ما الجديد والمختلف عن الجزء الأول؟ الخط الدرامي نفسه، لكن طارق العريان يعرف كيف يرفع من سقف التحدي، ومن روح المغامرة، إضافة إلى أن القماشة التي نسجها بالأساس صلاح الجهيني تسمح بتوسيعها وتفصيلها لتشكيل عدة قصص لعدة أفلام مع نفس المجموعة، وحكايات وتطورات تطرأ على الشخصيات نفسها، وعلى مسار حياتها.

يحقق الفيلم إيرادات عالية منذ انطلاق عرضه في موسم العيد في مصر والإمارات، وهو أمر متوقع؛ لأنه عمل ناجح بمعايير أفلام الحركة التي تجمع في طياتها الدراما والتشويق مع خفة ظل ومواقف مضحكة و«إفيهات» تعلق في ذهن الجمهور.

في نهاية الجزء الأول شاهدنا «توبة» أولاد رزق وعودتهم عن طريق «الحرام» أي السرقة والاحتيال، وانتصارهم على الضابط السابق رؤوف حمزاوي (محمد ممدوح). هذا «الانتصار» له تبعات نشاهدها في الجزء الثاني؛ حيث تتحول العلاقة بين ولاد رزق ورؤوف إلى وصلات وجولات من الاحتيال والنصب والضربات المتبادلة، بذكاء وتخطيط. يدخل على الخط هذه المرة كمال (خالد الصاوي) الموظف الأجنبي في إحدى السفارات، والذي يجمع أموال التبرعات ليستخدمها في صفقات مشبوهة وغسل أموال.

عمليات سرقة

يقنع رؤوف ولاد رزق بالعودة إلى «العمل»؛ بسبب ضيق الحال الذي يعانيه هو وأسرته، ويعانيه أيضاً الإخوة، خصوصاً رضا الذي تركته زوجته حنان (نسرين أمين) آخذة معها ابنهما، إلى أن يتمكن من إيجاد عمل وتحسين الأوضاع. يتفقون على عمليات سرقة متتالية، تحقق لهم ولرؤوف ثروة، إلى أن تأتي الضربة الكبرى مع عملية النصب على كمال والتي ينقلب فيها السحر على الساحر.

بداية الفيلم تنطلق من مشهد تحقيق كمال مع عاطف، والتي تأخذ نفس منهج تحقيق رؤوف مع رجب في الجزء الأول. مع فارق أن عاطف هذه المرة يقول الحقيقة ويكشف أوراق «أسود الأرض» أبناء «عين الصيرة» أمام خصمهم كمال الذي يريد الانتقام منهم. يجيد العريان لعبة «الفلاش باك» والعودة إلى الوراء في سرد الأحداث، مع مزجها بمشاهد من الحاضر، دون أن يشتت ذهن المشاهد. يرفع من سقف الأكشن، خصوصاً مع مشهد المطاردة بالسيارات بين رضا وربيع من جهة، وإياد نصار من جهة ثانية. نصار يلعب دوراً شرفياً، يلبس فيه زي رجل الأعمال الثري «الصقر» مع تغيير ملائم في الشكل والأداء.

أحمد عز يؤدي دور «الكبير» بلا عناء، عمرو يوسف جيد، أحمد الفيشاوي لا يعطي سوى القليل مما يملك من طاقة وقدرات، بينما أحمد داوود يتألق ويتميز ليكون العلامة الفارقة في الفيلم، وقد مُنح مساحة أكبر في هذا الجزء، وهو ممثل يخبئ الكثير في طيات موهبته. كريم قاسم ممثل هادئ يهبط ويرتفع مع الدور بسلاسة.

Advertisements

ضيوف الشرف

الحبكة وتصاعد وتيرة الأحداث، الإخراج، الأكشن، الحركة، التصوير، الملابس، الشخصيات كل في مكانه المناسب، روح الكوميديا الموجودة طوال الوقت والتي منحت الفيلم بطاقة الوصول سريعاً إلى قلوب المشاهدين، وزادت من متعة المتابعة.. كلها عوامل ساهمت في نجاح «ولاد رزق 2»، حتى المرور العابر لضيوف الشرف وهم كثر، أضاف لمسة للعمل: غادة عادل بدور نانسي «المرأة اللعوب» ورغم مرورها بمشاهد قليلة إلا أن الشخصية جريئة جداً؛ ريم مصطفى، نسرين أمين، إياد نصار، باسم سمرة المتألق بعباس الجن، سوسن بدر المختلفة تماماً بمشهد قصير جداً وصامت، لكنه اعتمد الأداء بالملامح وبكثير من الرقي. سيد رجب ومحمد لطفي (الشربيني) العائدان من الجزء الأول ليختما الجزء الثاني بكلمتين، ويمهدان لإطلالة صامتة لشخصية «الشايب» آسر ياسين، والذي بلا شك سيكون له دور بارز في العمل المقبل، والذي ينتظره المشاهدون بلا شك. ومن الضيوف أيضاً يسرا وأصالة وماجد المصري الذين ظهروا بشخصياتهم الحقيقية.

تركيبة «اللص الظريف»، ما زالت تنجح في السينما، وتجذب الجمهور إلى الأبطال فيحبونهم رغم أنهم لصوص. و«عودة أسود الأرض» ناجحة بمعايير الأكشن والسينما المحببة، إنما ما يؤخذ على الفيلم، هو امتداده لساعتين، بينما كان بالإمكان اختصاره لساعة ونصف الساعة، دون الإخلال بالعمل.

[email protected]