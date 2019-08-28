شكرا لقرائتكم خبر عن دمتِ متميزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

استمع

حصة سيف

في يوم المرأة الإماراتية تحية سلام وتقدير لربة المنزل ذات الشهادة المتوسطة، التي ثابرت وتعلمت بالقراءة لتصل بأبنائها وأسرتها إلى مصاف الأسر المتميزة ترابطاً وعلماً ومكانة. تحية وتستحق منا تاج تقدير.

في يوم الإماراتية، تحية للأم المعلمة التربوية التي كافحت لتحصل على الدكتوراه في مجال علمها، لا لتترقى وتحصل على منصب إداري، إنما لتبدع وتؤدي مهمتها على أكمل وجه في تربية الأجيال وتستمر في عملها التربوي، وهذه تستحق تاج تقدير، وكذلك المرأة العاملة الكادحة في القطاع الخاص، ذي الساعات الطويلة، تنتج وتبدع وتعطي عملها كل حقه، تستحق منا تاج تقدير. أما الأم الموظفة والمتطوعة فهذه تستحق منا كل تيجان التقدير ولا نوفيها حقها.

نريد من تكون في محيطه تلك الشخصيات، أن يعمل على رد الجميل لها، ولو بالكلمة الطيبة، بالدعم المعنوي، فجهدها مؤكد أن دافعه الوطني هو الذي يحمسها للاستمرار به، ولا تنتظر شكر أحد، ولا تنتظر دافعاً آخر يدفعها لأداء عملها على أكمل وجه، إلا أن التقدير واجب في هذه الحالة، ونشكر كل الجهات التي أطلقت مبادراتها الخاصة في يوم المرأة الإماراتية، فأحدهم خصص لها هدايا رمزية، وجهات قللت من ساعات عملها تقديراً لجهدها، وجهات خففت عنها المهام، وجهات قدرت أبناءها وأسرتها، وكلها مبادرات وطنية تصب في صالح دفع المرأة الإماراتية للاستمرار بجهدها وبعملها وبعطائها.

ومن يملك واجب التقدير ولم يعطه حقه، فهو المقصر بحق وطنه، فالدعم المعنوي أقل ما يقدم للإماراتية في هذا اليوم، وحتى لو من أختها وأقرانها، فلا يقتصر الدعم على الرجال. وكذلك على المرأة الإماراتية أن تكافئ نفسها في هذا اليوم، تقديراً لما أنجزته، بعد أن تلقت الدعم والفرص من قيادتها، واستغلتها أحسن استغلال بما يصب في مصلحة وطنها بشكل عام. هنا عليها أن تقدر وتمتن لتلك الظروف والإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة لتصل المرأة لأرفع مقام بين أهلها وأسرتها ومجتمعها. عليها أن تعيش الواقع الجميل وهي ترى النور بين أيديها وتمتن لوجوده في حياتها.

في يوم الإماراتية، لا يسعنا غير أن نقول شكراً لقيادتنا.. شكراً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك التي لم تترك مجالاً للمرأة إلا ودعمته، وحان لها أن ترى نتيجة ما خططته من استراتيجيات لتمكينها في شتى المجالات. دمتِ أماً وأختاً وموظفة وزوجة متميزة أيتها الإماراتية.

[email protected]