بولسونارو يرفض مساعدات لإخماد حرائق «رئة الأرض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما تتواصل حرائق غابات الأمازون المعروفة ب«رئة الأرض»، مثيرة قلقاً عالمياً، وأزمة دولية، رفضت البرازيل، أمس الثلاثاء، بشكل قاطع المساعدة الدولية الطارئة من مجموعة «السبع» لإخماد الحرائق، مؤكدة رغم صعوبتها، فإنها لا تزال «تحت السيطرة» ونصحت بضخ تلك الأموال لإعادة تشجير أوروبا، فيما تواصلت الملاسنة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره البرازيلي جاير بولسونارو بشأن الأزمة، بعدما اشترط الأخير تراجع ماكرون عن «إهاناته»، لبحث مسألة المساعدات لإخماد الحرائق. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره بجهود بولسونارو في معالجة الكارثة البيئية.

وأكد كبير موظفي إدارة بولسونارو، أمس، رفض برازيليا مساعدة «السبع»، موضحاً «نقدّر العرض لكنّ هذه الموارد قد تكون مفيدة أكثر لإعادة تشجير أوروبا». وشنّ المسؤول البرازيلي هجوماً على الرئيس الفرنسي، فقال، إن «ماكرون يعجز حتى عن تفادي حريق كان يمكن توقّعه في كنيسة مدرجة في التراث العالمي للبشرية، ويريد إعطاءنا أمثولات لبلادنا؟» في إشارة إلى حريق نوتردام الشهير في 15 نيسان/ إبريل. ودعا ماكرون إلى الاهتمام ب«بلاده ومستعمراته». وكان بولسونارو أول من أعلن رفض المساعدة المعروضة من «مجموعة السبع» برصد 30 مليون دولار لإعادة تشجير الأمازون. وكتب في تغريدة: «لا يمكن أن نقبل بأن يوجه رئيس- ماكرون- هجمات مجانية، وفي غير محلها للأمازون، ولا أن يخفي نواياه خلف فكرة تحالف من دول السبع لإنقاذ الأمازون وكأنّها مستعمرة». وأضاف: «احترام سيادة أي بلد هو أقل ما يمكن انتظاره في عالم متحضّر». واشترط بولسونارو، أمس، لبحث المساعدات الفرنسية، أن «يتراجع» ماكرون عن «إهاناته». وقال لصحفيين: «على السيد ماكرون أولاً أن يتراجع عن الإهانات التي وجهها إليّ»، مضيفاً «وصفني أولاً بأنني كاذب ثم، بحسب معلوماتي، قال إن سيادتنا على الأمازون هي قضية مطروحة للنقاش». وتابع: «قبل البحث والقبول بأي شيء من فرنسا، على ماكرون أن يتراجع عما قاله، وانطلاقاً من ذلك يمكننا أن نتحدث»، وذلك بعد سجال حاد بين الطرفين تطرق فيه بولسونارو إلى زوجة ماكرون بريجيت بشكل تسبب في انتقادات واسعة.

من جهة أخرى، أشاد ترامب أمس بجهود بولسونارو في الأزمة. وغرّد في «تويتر»: «أعرف الرئيس بولسونارو بشكل جيد، فهو يعمل بجد لإخماد الحرائق في الأمازون، كما يقوم بعمل رائع للشعب البرازيلي في جميع النواحي. هذا ليس أمراً سهلاً».

وعلى صعيد مكافحة الحرائق، أعلن وزير الدفاع البرازيلي فرناندو أزيفيدو إي سيلفا، أمس الأول، أن الحرائق «تحت السيطرة» مع نشر أكثر من 2500 عسكري، و15 طائرة، وهطول أمطار غرب الأمازون.

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وأوضح الوزير أن عناصر من تشيلي والإكوادور سينضمون قريباً إلى جهود مكافحة النيران، إضافة إلى طائرات صهاريج من البلدين. ورصد المعهد البرازيلي لأبحاث الفضاء، اندلاع حوالى 1113 حريقاً جديداً الأحد الماضي، ما يرفع إلى نحو ثمانين ألفاً، عدد حرائق الغابات التي اندلعت منذ مطلع العام، أكثر من نصفها في الأمازون.

وطلبت سبع ولايات حتى الآن مساعدة الجيش الذي يتمركز 43 ألفاً من عناصره في الأمازون.

وأمر بولسونارو الخاضع لضغوط دولية شديدة، بالتحقيق بشأن المزارعين في ولاية بارا، المتهمين بتنظيم «يوم نار» في 10 أغسطس/ آب الجاري.

وقبلت البرازيل مساعدة «إسرائيلية» لإخمادها. كما عرضت ألمانيا تقديم دعمها أيضاً. (وكالات)