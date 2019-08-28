شكرا لقرائتكم خبر عن ميلين: تأهلنا بجدارة ونتطلع إلى نهائي آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات للشباب مواجهة صعبة اليوم، عندما يلتقي منتخب فلسطين في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 19 عاماً لكرة القدم باستاد فيصل الحسيني الدولي بفلسطين.
حجز المنتخب مقعده في الدور نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد تعادله سلبياً في الجولة الأولى أمام البحرين، وفوزه على العراق في الجولة الثانية 4-2. وكانت نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات قد شهدت تأهل منتخب العراق إلى الدور نصف النهائي كوصيف للمجموعة الثانية بعد فوزه على البحرين 2-1، فيما تعادل المنتخب الفلسطيني مع منتخب قطر 2-2، ليتأهل كوصيف للمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن قطر. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي منتخب الأردن متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مع منتخب العراق وصيف المجموعة الثانية، وذلك على ذات الملعب.
وأكد فيردو ميلين المدير الفني لمنتخبنا جاهزية الفريق لمباراة اليوم مبيناً أن اللاعبين قدموا أداء مميزاً في المباريات الماضية وسيعملون على تقديم أفضل ما عندهم في مباراة اليوم للوصول إلى المباراة النهائية. وأضاف: المباراة صعبة، ونأمل أن نحقق الفوز والمنافسة على لقب البطولة والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا ، المقررة في إيران نوفمبر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلين: تأهلنا بجدارة ونتطلع إلى نهائي آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.