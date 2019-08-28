ميلين: تأهلنا بجدارة ونتطلع إلى نهائي آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات للشباب مواجهة صعبة اليوم، عندما يلتقي منتخب فلسطين في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 19 عاماً لكرة القدم باستاد فيصل الحسيني الدولي بفلسطين.

حجز المنتخب مقعده في الدور نصف النهائي بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد تعادله سلبياً في الجولة الأولى أمام البحرين، وفوزه على العراق في الجولة الثانية 4-2. وكانت نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات قد شهدت تأهل منتخب العراق إلى الدور نصف النهائي كوصيف للمجموعة الثانية بعد فوزه على البحرين 2-1، فيما تعادل المنتخب الفلسطيني مع منتخب قطر 2-2، ليتأهل كوصيف للمجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة وبفارق الأهداف عن قطر. ويلتقي في المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي منتخب الأردن متصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط مع منتخب العراق وصيف المجموعة الثانية، وذلك على ذات الملعب.

وأكد فيردو ميلين المدير الفني لمنتخبنا جاهزية الفريق لمباراة اليوم مبيناً أن اللاعبين قدموا أداء مميزاً في المباريات الماضية وسيعملون على تقديم أفضل ما عندهم في مباراة اليوم للوصول إلى المباراة النهائية. وأضاف: المباراة صعبة، ونأمل أن نحقق الفوز والمنافسة على لقب البطولة والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا ، المقررة في إيران نوفمبر المقبل.