«الشارقة للآثار» تعزز خبراتها في مجال حفظ التراث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت هيئة الشارقة للآثار ممثلة في عيسى يوسف، مدير إدارة الآثار والتراث المادي بالهيئة، في البرنامج الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا الذي يرعاه مكتب الشؤون التعليمية والثقافية، ومكتب الزائر الدولي في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي اختتمت أعماله مؤخراً في مركز ميريديان الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتناول كيفية حماية مواقع التراث الثقافي، خاصة المتنزهات الوطنية التي تكشف عن جذور التواجد البشري القديم والمستوطنات التي تم تشييدها في قديم الزمن، ضمن مسيرة التطور الإنساني من الحقب البدائية، إلى زمن الحداثة والتقدّم.

أطلق البرنامج الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا في العام 1940 بناءً على مذكرات التفاهم والتعاون المشترك بين الولايات المتحدة والدول الأخرى في كثير من المجالات، من ضمنها مجال حماية الآثار والتراث الثقافي للشعوب حول العالم، من خلال الزيارات المتبادلة التي تعمّق الرؤية والتجربة الخاصة بتقنيات وممارسات الحفاظ على الكنوز التاريخية، وتوفير الظروف المناسبة لديمومتها، واستمرارية رونقها المادي والمعنوي، للمساهمة في حفظ الفولكلور والآثار والتراث المادي وغير المادي.

وأكد عيسى يوسف أن البرنامج أتاح له التعرف عن قرب إلى وسائل جديدة ومبتكرة لترميم الآثار وصيانتها وحفظها، وكذلك توثيق مواقع الآثار، حيث شمل البرنامج زيارات لمواقع تم إلحاقها بمواقع التراث العالمي المعتمدة من قبل «اليونيسكو»، مشيراً إلى أن طريقة توثيق هذه المواقع مهمة نظراً لوجود مواقع آثار متنوعة في الشارقة، تحتاج لاستراتيجيات وخطط للحفاظ عليها، وإدارتها، وإبراز جوانبها التاريخية والثقافية لعرضها أمام السياح والجمهور والمهتمين.

شمل البرنامج جولة ثقافية في عدة ولايات ومقاطعات أمريكية ركّزت على الاهتمام الواضح والعملي بمكافحة الأعمال غير المشروعة، مثل نهب وتخريب وسرقة الآثار وتهديد الشواخص والشواهد التي تعتبر إرثاً إنسانياً شاملاً، وبدأ بزيارة للعاصمة واشنطن، وتم عقد عدة لقاءات واجتماعات في مركز ميريديان الدولي.