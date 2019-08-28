المعارضة البريطانية تتعهد مجدداً بمنع «الخروج الفوضوي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جددت المعارضة البريطانية، أمس الثلاثاء، تعهدها بالقيام ب«كل ما يلزم» لمنع «الخروج الفوضوي» للبلاد من الاتحاد الأوروبي، في أواخر أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل، محذرة من أن «بريكست من دون اتفاق» الذي يسعى إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون يجعل البلاد تحت رحمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشركاته.

وجمع زعيم حزب «العمال»، جيريمي كوربن أمس، قادة آخرين من المعارضة بينهم، الليبراليون الديمقراطيون، و«الوطني الاسكتلندي» وآخر عن ويلز، لتشكيل جبهة ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو الذي يدفع إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون. وصرّح كوربن لصحيفة «ذي إينديبندنت» قبل الاجتماع في مكتبه بلندن، بأن حزبه، سيقوم «بكل ما يلزم» لمنع بريكست من دون اتفاق، محذراً من أن «الخروج الفوضوي» يصبّ لصالح ترامب الذي وعد جونسون بإبرام «اتفاق تجاري كبير جداً بشكل سريع» بعد الانفصال عن أوروبا. وأكد الزعيم العمالي، أن الخروج الفوضوي «لن يردّ لنا سيادتنا، بل سيضعنا تحت رحمة ترامب والشركات الأمريكية الكبرى». ويرى كوربن أن إجراء انتخابات عامة مبكرة سيكون أفضل وسيلة لتفادي الخروج الفوضوي، لكنه يريد أن يُسقط الحكومة عبر التصويت على مذكرة حجب الثقة عنها الشهر المقبل وترؤس حكومة انتقالية يكون هدفها إرجاء «بريكست». ويجري «العمال» حملة لتنظيم استفتاء جديد يُطرح فيه إمكان إبقاء لندن عضواً في التكتل الأوروبي.

لكن زعيمة الليبراليين الديمقراطيين جو سوينسون، ترفض هذا السيناريو، رغم مشاركتها في اجتماع كوربن. ولم يلبِ أي من المحافظين الموالين لأوروبا الدعوة للاجتماع، إذ إنهم لا يرغبون في وصول «العمال» إلى الحكم. وتعتبر سوينسون أن مشروع كوربن محكوم عليه بالفشل، لأنه ليس الشخص القادر على تشكيل أكثرية في مجلس العموم، حتى ولو كانت مؤقتة. وأوضحت في حديث لإذاعة «بي بي سي»، أن «الخيار الذي يبدو أنه سيحصد دعماً متزايداً» هو التصويت على قانون يطلب من الحكومة تقديم طلب لإرجاء موعد «بريكست». وأضافت: «علينا مناقشة الخيارات بما فيها ما يجب القيام به في حال لم ينجح ذلك، لأن ليس لدينا كثير من الوقت».

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ويريد جونسون مغادرة الاتحاد مهما كلّف الأمر مع أو بدون اتفاق، ما يقسّم المملكة المتحدة وحتى معسكره المحافظ الذي يرغب قسم منه بإبقاء روابط وثيقة مع أوروبا. وأعلن جونسون الاثنين أنه «أكثر تفاؤلاً بقليل» بإمكان التوصل إلى اتفاق مع بروكسل، بعدما التقى قادة أوروبيين خلال قمة مجموعة السبع، فيما يعتزم مستشاره ديفيد فروست زيارة بروكسل لإجراء محادثات اليوم. وتملك الحكومة صلاحية وضع جدول أعمال البرلمان. ولم يستبعد جونسون إمكان تعليق عمله لمنع النواب من عرقلة تنفيذ بريكست. وتختلف بروكسل ولندن على مصير الحدود الإيرلندية التي ستفصل بين بريطانيا والسوق الموحّدة الأوروبية رغم أنهما أكدتا استعدادهما لمناقشة المسألة.

من جهته، قدّم حزب «بريكست» المعارض لأوروبا، أمس، مرشحيه لانتخابات تشريعية محتملة.

(أ ف ب)