محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإماراتية قلوب تضيء الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: «في يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت» موجهاً الشكر إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال سموّه على «تويتر»: «في يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، نحتفي ونحتفل بالأم والأخت والزوجة والبنت. نحتفل بشريكة المسيرة، نحتفل بأمهات الشهداء، نحتفي بالمنجزات في ميادين الوطن. ونشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله. كل عام وأنتن أجمل وأعظم يا قلوب الوطن».

وأرفق سموّه تغريدته بفيديو، استهل في مقدمته بعبارة لسموّه قال فيها «المرأة ستبقى هي روح الحياة وحياة الروح». ورصد الفيديو جانباً من الإنجازات التي تحققت في سبيل دعم المرأة وتمكينها، منها أن المرأة في الإمارات تمثل نسبة 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، كما أنها تشغل 66% من المناصب الحكومية، و96% من التعليم، و72% من الصحة، و30% من السلك الدبلوماسي، و50% من الوظائف في قطاع الفضاء. كما أن الإماراتية تدير استثمارات بقيمة 40 مليار درهم. وختم الفيديو بعبارة لسموّه «نحتفل اليوم بالمرأة الإماراتية أماً وزوجة وأختاً وبنتاً كل يوم، ويحتفل بها المجتمع شريكاً فاعلاً وقائداً إيجابياً للتغيير».

وهنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية بيومها الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وقال سموه على «تويتر»: «نهنئ المرأة الإماراتية بيومها الذي نحتفي به غداً.. نقدر عطاءها في خدمة بيتها ومجتمعها ووطنها.. مسيرتها حافلة بالإنجازات والمكتسبات.. ستبقى مصدر إلهام وفخر بتضحياتها.. وأمهات الشهداء خير مثال فهن نماذج مضيئة في مسيرة الوطن.. واثقون من ديمومة إسهاماتها وإنجازاتها وإبداعاتها».