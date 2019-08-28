شباب الأهلي بطلاً ل «سوبر الصالات»

توج فريق شباب الأهلي بطلاً لسوبر كرة الصالات بعد فوزه على فريق النصر2-1 في المباراة التي جرت بينهما أمس على ملعب صالة سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي في الممزر. تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق علي الخامري في الدقيقة 19، وعادل البرازيلي ديفيد النتيجة للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 38، وأهدر شباب الأهلي فرصة التقدم من ضربة تراكمية سددها عبدالله راشد وأنقذها حارس النصر جابر محمد، لكن البرازيلي فلافيو سجل هدف الفوز لشباب الأهلي قبل نهاية المباراة بثوان.

وعقب المباراة توج مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة شباب الأهلي بطلاً بالميداليات الذهبية، بحضور خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة وطلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية وعبدالملك جاني عضو مجلس الشارقة الرياضي ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات واللواء محمد أحمد المري رئيس شركة الألعاب الجماعية في شباب الأهلي وعمران النعيمي أمين سرلجنة كرة الصالات وعبدالله الشحي مسؤول التحكيم.