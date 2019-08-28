حمدان بن محمد: الإنجازات جعلتها شريكاً في بناء الوطن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن إنجازات المرأة الإماراتية جعلتها شريكاً في بناء الوطن، وذلك بفضل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقال سموه على «تويتر»: «في ٢٨ أغسطس تحتفل دولتنا ب #يوم_المرأة_الإماراتية وبإنجازاتها التي جعلتها شريكاً في بناء الوطن، إنجازات ما كانت لتتحقق لولا ثقة قيادتنا في قدرتها على العطاء، وبفضل الجهود المخلصة ل «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ودعمها الدائم للمرأة الإماراتية لبلوغ أعلى المراتب».

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