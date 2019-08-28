فريق سلة الوحدة يتطلع إلى تحقيق نتائج مميزة في الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

يتطلع فريق السلة في نادي الوحدة هذا الموسم إلى ظهور مشرف يليق بحجم الدعم المرصود من قبل الإدارة الوحداوية، والكفاءات الفنية والإدارية في قطاع اللعبة التي بدأت مسيرة بناء قاعدة مميزة من اللاعبين الواعدين القادرين على تشريف النادي والعودة به إلى منصات التتويج خلال السنوات القليلة المقبلة، هذا ما أكده المدرب السوري نضال بكري المدير الفني لقطاع اللعبة في النادي.

وأضاف: بدأت مهمة حصد النتائج المشرفة الموسم الماضي، وحقق قطاع المراحل السنية أكثر من بطولة ونجح الفريق الأول رغم حداثة تكوينه وقلة خبرته وصغر أعمار لاعبيه، في إنهاء الموسم الماضي في المركز السابع.

وذكر نضال بكري أن فريقه جاهز لتحدي الموسم الجديد وتحقيق نتائج افضل من الموسم الماضي، ومزاحمة فرق الصدارة على المراكز الأولى في كل المسابقات التي يخوضها، كما توقع أن تكون لفرق المراحل السنية كلمة في مختلف المسابقات.

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وأكد أن الإدارة الوحداوية وفرت كل معينات النجاح، وكل ما هو مطلوب للتواجد للظهور بالمستوى الذي يليق باسم النادي في كل بطولات الموسم الجديد.

وعن تحضيرات الفريق الأول، أوضح نضال بكري أن الفريق بدأ تحضيراته أوائل أغسطس/‏ آب الجاري في ملعبه الجديد بمنطقة الشهامة بأبوظبي، برفع عنصر اللياقة البدنية مع المدرب الصربي الجديد الخاص بالجانب البدني، وقال إن الفريق منتظم في تدريباته وكله حماس ورغبة في التميز والوصول إلى افضل مستوى ممكن قبل الخوض في غمار منافسات الموسم الجديد.

وقال: تم دعم الفريق الأول بعدد كبير من اللاعبين الجدد، منهم 3 لاعبين من أصحاب الخبرة من أندية الدولة وأكثر من لاعب مقيم، سيضاف اليهم لاعبون أمريكيون كمحترفون على مستوى عال من الخبرة، بجانب عدد من اللاعبين الشباب الذين برزوا بشكل مميز الموسم الماضي.

وأضاف: النادي شهد خلال الفترة الأخيرة إضافات إدارية مميزة، حيث تم إسناد مهمة رئيس مجلس إدارة الألعاب الجماعية إلى ابن النادي ولعبة كرة السلة الكابتن عبيد مفتاح، فيما أسندت مهمة الإشراف على قطاع كرة السلة إلى كابتن الوحدة السابق محمد عبدالحميد، بجانب ضم المدرب المساعد هادر كيروان، ومدير الفريق هو سالم خميس عبيد العتيبة، بجانب المدرب المخضرم جاسم خلف مدرب فئتي الشباب والناشئين، وعمار جمال الدين مدرب الأشبال.

وتوقع نضال بكري أن يشهد الموسم الجديد منافسة ونديّة من جميع الفرق التي استعدت افضل استعداد هذا الموسم والتي تزخر باللاعبين المميزين وبلاعبين محترفين على مستوى عال.