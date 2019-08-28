البواردي يلتقي وزيري الدفاع والصناعة بروسيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور افتتاح فعاليات معرض «MAKS 2019» للطيران والفضاء، أحد أكبر وأبرز معارض الطيران والفضاء الدولية، والذي يقام في مدينة جوكوفسكي بالمطار التابع لمعهد الأبحاث الجوية.

شهد البواردي بعد الافتتاح العروض الحية للطائرات العسكرية والمدنية المشاركة في المعرض، حيث قامت بعض الشركات بعرض أحدث ابتكاراتها من الطائرات ومشبهات الطيران والأجهزة والمعدات والصناعات المبتكرة.

كما قام بجولة حول المعرض، اطّلع خلالها على أحدث إنجازات وقدرات القطاع الفضائي الروسي والتعرف على المراكز العلمية الروسية، حيث تم عرض بعض النماذج الأوّلية للطائرات وأنظمة القتال الحديثة بالإضافة إلى الوحدات التجريبية الحصرية لدى معرض MAKS.

والتقى وزير الدولة لشؤون الدفاع على هامش المعرض، مع سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي، بحضور الفريق أول ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع للشؤون الخارجية الروسي.

كما التقى مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، وجرى خلال اللقاءين استعراض مختلف مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم الطرفين، كما تبادلا وجهات النظر والآراء حول التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاءين معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية وكبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع. (وام)