شكرا لقرائتكم "المقاومة الاسلامية": الطائرة المسيرة الأولى كانت للتفجير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 28 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 21:36

كشف "حزب الله" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالطائرتين المسيّرتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت، فجر الأحد الماضي، إذ أعلنت "المقاومة الإسلامية" في بيان "بعد قيام الخبراء المختصين في المقاومة الإسلامية بتفكيك الطائرة المسيرة الأولى التي سقطت في ‏الضاحية الجنوبية تبين أنها تحتوي على عبوة مغلفة ومعزولة بطريقة فنية شديدة الإحكام وأن المواد ‏المتفجرة الموجودة بداخلها هي من نوع ‏C4‏ وزنة العبوة تبلغ 5.5 كيلوغرامات". ‏

وتابع البيان: "بناءً على هذه المعطيات الجديدة التي توافرت بعد تفكيك الطائرة وتحليل محتوياتها فإننا نؤكد أن هدف ‏الطائرة المسيرة الأولى لم يكن الاستطلاع وإنما كانت تهدف إلى تنفيذ عملية تفجير تماماً كما حصل مع ‏الطائرة المسيرة الثانية، وبالتالي فإننا نؤكد أن الضاحية كانت قد تعرضت ليل السبت – الأحد الماضي لهجوم من طائرتين ‏مسيرتين مفخختين، تعطلت الأولى فيما انفجرت الثانية. وإننا نضع هذه المعطيات الجديدة والثابتة أمام اللبنانيين والرأي العام وأهالي الضاحية الجنوبية الشرفاء". ‏

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"ضربة مدروسة لا تؤدي الى حرب"

الى ذلك افادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين مقربين من "حزب الله"، ان "الحزب يجهز لضربة مدروسة ضد اسرائيل، بحيث انها لا تؤدي الى اندلاع حرب، كرد فعل على الطائرات المسيرة في بيروت".



...وتيننتي: الوضع جنوبا هادئ

وفي وقت افادت المعلومات من الحدود اللبنانية - الفلسطينية عن غياب تام للدوريات الاسرائيلية على الحدود، قال المتحدث باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي، في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": "يواصل جنود حفظ السلام التابعون لـ "يونيفيل" القيام بأنشطة منتظمة في منطقة عملياتهم في جنوب لبنان وعلى طول "الخط الأزرق".

اضاف: "الوضع في المنطقة يحافظ على هدوئه، فيما تواصل "يونيفيل" العمل مع الأطراف لضمان عدم حصول أي سوء فهم أو حوادث يمكن أن تعرض وقف الأعمال العدائية للخطر".