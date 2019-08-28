شكرا لقرائتكم اسرائيل تقصف مواقع لـ"حماس" رداً على إطلاق قذيفة من غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - غزة - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 20:04

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلثاء أنه شن غارة جوية على أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة ردا على اطلاق قذيقة هاون من القطاع في اتجاه أراضي الدولة العبرية.



وقال شهود من موقع القصف إن طائرة استطلاع من دون طيار ضربت منشآت تابعة لـ "حماس" شرق مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي باللغة الإنكليزية: "تم قبل فترة وجيزة التعرف على قذيفة هاون أطلقت من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

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وأضاف: "ردا على ذلك، استهدفت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي موقعا عسكريا لحماس في شمال قطاع غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القذيفة سقطت في ارض خلاء من دون الاشارة الى وقوع إصابات أو أضرار.

ويثير التوتر على الحدود مخاوف من تصعيد إضافي قبيل الانتخابات التشريعية الاسرائيلية المقررة في 17 أيلول (سبتمبر).