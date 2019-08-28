شكرا لقرائتكم ماكرون يؤيّد "مراجعة" العلاقات مع روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 5 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 19:08

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على وجوب "مراجعة علاقتنا بروسيا"، محذراً من أن "دفعها بعيداً من أوروبا خطأ جسيم".



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لسفراء فرنسا، علماً أنه كان أعلن الاثنين في ختام قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتس، تنظيم قمة في شأن الأزمة الأوكرانية، في أيلول (سبتمبر) المقبل، تجمع أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا.

وقال اليوم الثلثاء، مخاطباً سفراء بلاده: "أعرف أن كثيرين بينكم عملوا أحياناً على ملفات قادهم كل شيء فيها إلى الريبة تجاه روسيا، عن حق أحياناً". وأضاف: "نظمنا هذه العلاقة، منذ سقوط جدار برلين، في سياق هذه الريبة، وبناءً على سلسلة من سوء التفاهمات".

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وتابع: "نحن في أوروبا، وفي حال لم نعرف في لحظة ما القيام بشيء مفيد مع روسيا، فسنبقي على توتر عقيم، وستبقى الصراعات المجمّدة في كل أوروبا، (وستبقى) أوروبا مسرحاً لمعركة استراتيجية بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي سنبقى نتلقى تداعيات الحرب الباردة على أرضنا".

وزاد ماكرون: "هذا ما قلته للرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الأسبوع الماضي: علينا التقدّم خطوة بخطوة. يجب أن نستطلع استراتيجياً سبل تقارب مشابه، وأن نطرح شروطنا".

وكان الرئيس الفرنسي شدد قبل أسبوع على "أهمية أن تنضمّ روسيا مجدداً" إلى مجموعة السبع، بعدما أقصيت منها عام 2014 إثر احتلالها شبه جزيرة القرم الأوكرانية. واشترط لتحقيق ذلك "إيجاد حلّ في شأن أوكرانيا، على أساس اتفاقات مينسك" للسلام.