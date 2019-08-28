شكرا لقرائتكم مصر واليابان يترأسان مؤتمر التيكاد للتنمية في إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة- "الحياة" | منذ 5 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 17:13

وصل اليوم إلى اليابان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حيث يقوم بالرئاسة المشتركة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "التيكاد". وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة في مصر السفير بسام راضي أن مؤتمر "التيكاد" يعد أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الإفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.



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وقال إن المؤتمر يُعقد في دورته السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة من 28 إلى 30 آب (أغسطس) الجاري تحت الرئاسة المشتركة من جانب اليابان ومصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبمشاركة رؤساء الدول الإفريقية، وعدد من المنظمات والمؤسسات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وترأس اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الياباني تارو كونو، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة السابعة لمؤتمر "التيكاد".

وصَرّح الناطق الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد حافظ، بأن الاجتماع الوزاري تناول مراجعة مشروعات الوثائق التي من المُنتظر أن تَصدُر عن قمة "التيكاد"، ومنها الإعلان الختامي (إعلان يوكوهاما 2019) وخطة العمل المنبثقة عنه، فضلاً عن اعتماد جدول أعمال القمة، والتي ستنعقد تحت شعار "النهوض بتنمية إفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار".

وأكد الناطق أهمية شراكة "التيكاد" بالنسبة لإفريقيا، بما تُمثله من منصة لحشد الموارد من أجل تنمية القارة الإفريقية، وهو الأمر الذي تتضاعف قيمته بعد إطلاق المرحلة التنفيذية لمنطقة التجارة الحرة القارية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت شهر تموز (يوليو) الماضي بالنيجر في إطار الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي.