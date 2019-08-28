شكرا لقرائتكم هادي: الأحداث الجانبية لن تثنينا عن إيجاد حلول نهائية لواقع اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 20:02

أكد رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، أن الأحداث والمشاكل الجانبية «لن تثنينا أو تلهينا عن العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني».



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وقال هادي خلال لقائه في الرياض اليوم (الثلثاء)، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، - بحسب وكالة الأنباء اليمنية - إنه يتم «العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها، وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها وفقاً للثوابت الوطنية بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ».

وأشارت الوكالة إلى أن غريفيث أبلغ هادي رسالة شفوية من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تؤكد دعمه لشرعية هادي وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن، مثمناً مواقفه الصادقة والجادة نحو السلام.

وأكد المبعوث الأممي أن الحلول للازمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد وهو الحكومة الشرعية، التي يعترف بها المجتمع الدولي، لافتاً إلى الجهود التي سيبذلها في إطار مهامه لتحريك عملية السلام قدماً فيما يتصل بتفاهمات الحديدة في إطار اتفاق ستوكهولم.

وناقش اللقاء عدداً من القضايا المتصلة بالشأن اليمني وآفاق السلام وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت الميليشيا الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة.