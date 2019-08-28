شكرا لقرائتكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تعيد إنتخاب رئيسة المحكمة ونائبها لولاية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 19:53

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في بيان، ان "قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان اعادوا اليوم (الثلثاء) انتخاب القاضية إيفانا هردليشكوفا من الجمهورية التشيكية رئيسة للمحكمة، والقاضي رالف الرياشي من لبنان نائبا للرئيسة. وتبدأ ولايتهما الجديدة في 1 أيلول (سبتمبر) 2019 وتمتد لثمانية عشر شهرا".



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وتولى المحكمة الدولية التحقيق باعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 الذي أودى بحياة 22 شخصًا، منهم الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، كما أدى إلى إصابة 226 شخصًا.

وقد أعيد انتخاب الرئيسة ونائب الرئيسة عملا بالمادة 8، الفقرة 2 من النظام الأساسي والمادتين 31 و33 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة.

وتضطلع رئيسة المحكمة بمسؤولياتٍ عديدة تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وحسن سير العدالة، وتمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول والأمم المتحدة وكيانات أخرى. وفي غياب الرئيسة، يضطلع نائبها بمهمات الرئاسة".

واعلنت انه "يمكن الاطلاع على السيرتين الذاتيتين للقاضية هردليشكوفا والقاضي الرياشي على الموقع الإلكتروني للمحكمة".