شكرا لقرائتكم إيران: السجن لثلاثة أشخاص بتهمة التجسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب، أ ف ب | منذ 6 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 16:21
دان القضاء الإيراني 3 أشخاص، بينهم امرأتان، بالسجن لفترات طويلة، بعد إدانتهم بالتجسس، بما في ذلك لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (موساد).
وأعلن الناطق باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي حكماً على أنوشيه عاشوري، وهي إيرانية - بريطانية، بالسجن 10 سنين بتهمة "نقل معلومات إلى موساد".
وحُكم أيضاً بسجنها سنتين، لإدانتها بتلقي "أموال غير مشروعة من إسرائيل"، قيمتها 33 ألف يورو.
كذلك حُكم بسجن الإيراني علي جوهري 10 سنين، لـ "لارتكابه جرائم تجسس، بينها صلات بموساد ولقاءات مع عناصر مرتبطين بالصهاينة". ودين الأخير بتزويد الإسرائيليين معلومات عن مشاريع بناء تنفذها مجموعة "خاتم الأنبياء" التابعة لـ "الحرس الثوري" الإيراني.
وقال إسماعيلي إن جوهري كان على تواصل مع عملاء في الهند ولاوس وسريلانكا، وزار إسرائيل و"بدأ بإجراءات لنيل جنسيتها".
وحُكم أيضاً بسجن جوهري سنتين، لـ "قبوله أموالاً غير مشروعة" لم تُحدّد قيمتها.
وذكر إسماعيلي أن محكمة استئناف في طهران ثبتّت حكماً بالسجن 10 سنين، على آراس أميري، وهي موظفة إيرانية في المركز الثقافي البريطاني في طهران، دينت بالتجسس على النشاطات الثقافية في إيران.
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