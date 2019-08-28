شكرا لقرائتكم «الجامعة العربية»: قرار الخارجية الأميركية بحذف اسم فلسطين إجراء عدائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 18:10

أكدت جامعة الدول العربية، أن قرار الخارجية الأميركية حذف اسم الأرض الفلسطينية المحتلة أو السلطة الفلسطينية من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط هو إجراء عدائي جديد يضاف إلى السلسة الطويلة من هذه الإجراءات العدائية الأميركية التي تهدد بتصفية القضية الفلسطينية والتي ترفضها الدول العربية رفضاً قاطعاً وتتصدى لها بالمحافل الدولية كافة بدءاً من القرار الأمريكي بشأن القدس إلى محاولات تقويض «الأونروا» وأسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.



وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح صحافي اليوم (الثلثاء)، تعقيبًا على القرار الأميركي، «إن هذا القرار ترفضه أيضًا الأغلبية الساحقة من دول العالم التي عبرت عن دعمها للحقوق الفلسطينية وتمسكها بمبادئ القانون والشرعية الدولية في أكثر من مناسبة بما في ذلك اعترافها بالدولة الفلسطينية وإقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة معها انطلاقًا من حرصها على مبادئ القانون والعدالة وعلى تحقيق حل الدولتين والسلام والاستقرار في المنطقة الذي تقوضه الإدارة الأميركية بهذه الإجراءات العدائية التي لن يكون لها أي أثر واقعي أو قانوني بقدر ما تعيد تأكيد الانحياز الأمريكي المطلق للمواقف والسياسات الإسرائيلية المعادية لوجود وحقوق الشعب الفلسطيني ومتطلبات تحقيق السلام العادل مدخل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

وأضاف إن هذا الإجراء الأميركي الجديد سيضاف بالنتيجة إلى سلسلة الإجراءات الأميركية السابقة المعزولة والمرفوضة عربياً ودولياً، مؤكدًا إنه لن يؤثر في عزيمة الشعب الفلسطيني وقيادته ليواصل صموده ونضاله العادل لتحقيق استقلاله واستكمال بناء دولته بدعم وإجماع إرادة الأمة العربية.