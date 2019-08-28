شكرا لقرائتكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا في ملف وفاة ماغنيتسكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ستراسبورغ (فرنسا) - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 16:14

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، في ملف وفاة المحامي سيرغي ماغنيتسكي في السجن عام 2009.



وتوفي ماغنيتسكي بعمر 37 سنة حين كان قيد حبس احتياطي. واحتُجز لاتهامه بتهرّب ضريبي، بعد كشفه شبكة فساد ضخمة عندما كان يعمل في قسم الشؤون الضريبية في مكتب محاماة في موسكو، بين زبائنه "أريميتاج كابيتال"، أضخم شركة استثمارات غربية في روسيا.

وأشارت المحكمة إلى سوء معاملة تعرّض لها على أيدي حراسه، قبل وفاته بوقت وجيز، وعدم إجراء تحقيق "كامل وفاعل" في ظروف وفاته، و"تقصير في العناية الطبية" التي تلقاها، ومحاكمته وإدانته بعد وفاته، في آلية تنطوي على "تقصير جوهري" ولم تحترم حقه في محاكمة عادلة.

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واعتبرت أن قرار السلطات الروسية عام 2013 بإغلاق الملف كان "سطحياً"، وقضت بأن تدفع روسيا تعويضاً قيمته 34 ألف يورو لزوجة ماغنيتسكي ووالدته، عن الضرر المعنوي الذي لحق بهما.

وتتهم زوجة ماغنيتسكي ووالدته السلطات الروسية باحتجاز المحامي في شكل تعسفي، وتؤكدان أن السلطات حاولت إرغامه على العودة عن تصريحات له تشير إلى تورط موظفين حكوميين بفضيحة فساد. لكن المحكمة لم تأخذ تلك الاتهامات بالاعتبار.

واعتبر القضاة أن لدى "السلطات أسباباً معقولة للاشتباه في أن ماغنيتسكي كان متورطاً بعملية احتيال ضريبي"، واستدركوا: "مع ذلك، فإن تلك الشبهات لا تبرر احتجازه لأكثر من سنة، والسلطات لم تقدّم أسباباً كافية لإبقائه محتجزاً طيلة تلك المدة".