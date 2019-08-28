شكرا لقرائتكم أردوغان يعمق مأزق "العدالة والتنمية" وأوغلوا يتجه لتجميع المنشقين في حزب جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أنقرة – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 16:43

تتواصل تبعات خسارة حزب العدالة والتنمية الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول، فعلى رغم استماتة الرئيس أردوغان لظفر مرشحه برئاسة إسطنبول، وقاتل لأجل ذلك، وتدخل في مجرى الانتخابات وشوه استقلاليتها، مقرراً إعادتها، إلاّ أنه فشل بعد كل ذلك، بل عادت عليه تصرفاته بنتائج عكسية.



وأعطى الفارق الكبير في الأصوات بين الانتخابات الأولى والثانية دلالات على خسارة أردوغان لعدد من أنصاره لصالح المعارضة، ولم يكن أكرم إمام أوغلو، الرجل الذي استطاع أن يجمع شتات المعارضة ويوحدهم في موقف واحد ضد حزب العدالة والتنمية هو الخطر الوحيد المحدق في أردوغان وحزبه، إذ يرى محللون أن أعظم خطر يحيط في الرئيس أردوغان في مرحلة ما بعد خسارة بلدية إسطنبول هو الانقسام الداخلي لحزبه، ففي الوقت الذي يستميت فيه أردوغان لدرء تصدعات حزب العدالة والتنمية ومحاولة جمع شتاته، تتسع دائرة الانشقاق أكثر وأكثر.

حاول أردوغان ثني محمد شيمشك، عراب الاقتصاد التركي عن الانشقاق، لكن الأخبار التي يتداولها الأتراك حول شيمشك تشير إلى أنه مازال على اتصال وثيق مع صديقه علي باباجان، الذي أعلن انشقاقه رسمياً عن العدالة والتنمية.

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علي باباجان الذي بدأ فعلياً في عقد التحالفات داخل سلك السياسة التركية، وبدأ العزف على وتر الأزمة الاقتصادية التركية وانهيار الليرة، ويطرح ومناصروه حلولاً محتمله، حتى حظي بدعم عبدالله غول الذي يعتبر الرمز الأبرز في العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية السابق.

وذهبت الانشقاقات إلى أبعد من جبهة واحدة ضد أردوغان، فحتى الرجل الذي كان الأقرب لأردوغان إلى وقت قريب أحمد داؤود أوغلو أصبح يتحدث عن استياءه من الأوضاع في تركيا، ويتداول إعلاميون ومحللون أتراك أخباراً حول تأسيسه حزب جديد، وتارة عن انضمامه لركب باباجان وحزبه الجديد.

السؤال الذي قد يتبادر إلى ذهن كل من يتابع المشهد التركي هل سيبقى الرئيس أردوغان وحزبه إلى فترة ما بعد انتخابات 2023؟ أم سيكون حاضراً فعلياً حينها؟