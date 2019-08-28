شكرا لقرائتكم "طالبان" تتحدث عن اتفاق وشيك مع واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 27 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 27 أغسطس 2019 / 16:50

أعلنت حركة "طالبان" أنها والولايات المتحدة تواصلان محادثاتهما، في "محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق" يتيح سحب القوات الأميركية من أفغانستان.



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وقال الناطق باسم "طالبان" سهيل شاهين: "حققنا تقدّماً ونناقش الآن آلية تطبيق (اتفاق) ونقاطاً فنية. سنخرج باتفاق عندما نتفق عليها". وأضاف أن الاتفاق المحتمل سيُقدّم لوسائل الإعلام وممثلي الدول المجاورة لأفغانستان والصين وروسيا والأمم المتحدة.

ويجري الأميركيون والحركة جولة تاسعة من المحادثات في الدوحة. ويُفترض أن ينصّ الاتفاق على انسحاب حوالى 14 ألف جندي أميركي من أفغانستان، في إطار جدول زمني محدّد. في المقابل، تلتزم "طالبان" ضمان عدم استخدام تنظيمات "إرهابية" الأراضي التي تسيطر عليها.

وعلّق الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد على معلومات أفادت بأن الاتفاق لا يشمل قتال الحركة ضد حكومة كابول، وكتب على "تويتر": "ندافع عن القوات الأفغانية الآن وسندافع عنها حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان". وأضاف أن الطرفين متفقان على أن "مستقبل أفغانستان تحدّده مفاوضات أفغانية داخلية".

وتأمل واشنطن بالتوصل إلى اتفاق سلام مع "طالبان" بحلول 1 أيلول (سبتمبر) المقبل، قبل انتخابات الرئاسة الأفغانية المرتقبة في الشهر ذاته وانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020.