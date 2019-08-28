"أنصار الله" تعلن قتل وإصابة عسكريين بالجيش اليمني شمال حجة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت "أنصار الله" على حساب مركزها الإعلامي في "تويتر"، إنها استهدفت بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال1 "مداه 3 كيلو مترات" معسكرا مستحدثا للجيش اليمني غرب مديرية حيران شمال غربي حجة. وأضافت أنها نفذت قصفا مماثلا بصاروخ محلي من ذات النوع على تجمعات عسكرية يمنية تضم آليات في مديرية حيران. وأكد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله"، أن القصف الصاروخي أوقع عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش. إلى ذلك، شن طيران التحالف العربي غارة على مديرية حرض شمال غربي حجة. في سياق الغارات الجوية أيضا، ذكر إعلام "أنصار الله" أن طيران التحالف نفذ سلسلة غارات على مناطق متفرقة في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة.

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