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هذا الموضوع LG تشترك مع Naver لتطوير متصفح Whale لهاتفها القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة LG عن متصفح جديد يتم تطويره الآن بالشراكة مع Naver، والذي ينطلق لاحقاً بعنوان Whale، كما يأتي لاحقاً ليدعم هاتف LG القابل للطي.
تستعد شركة LG للإعلان الرسمي عن إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي في مؤتمر IFA للعام 2019 الذي يقام في برلين خلال شهر سبتمبر، واليوم أكدت الشركة رسمياً على تطوير متصفج Whale بالتعاون مع أكبر محرك بحث في كوريا الجنوبية Naver.
تطور LG متصفح Whale ليدعم تجربة تصفح تتوافق مع الهواتف التي تأتي بشاشات مزدوجة كما في هاتف LG V50 ThinQ الذي قدم من الشركة في مؤتمر MWC للعام 2019، أو الهواتف المميزة بشاشة قابلة للطي، حيث من المقرر أن يدعم المهام المتعددة على هذه الفئة من الشاشات من خلال ميزة جديدة تعرف ب“omnitasking”.
أيضاً من المتوقع أن يأتي متصفح Whale بتجربة سلسة في نقل المحتوى بين الشاشات، والتصفح بتجربة سريعة، كما سيتيح للمستخدمين تنفيذ مجموعة من المهام في نفس الوقت.
يذكر أنه في الوقت الحالي لا يمكن التأكيد على التصميم المقرر لهاتف LG القادم في فعاليات IFA 2019، وما إذا كانت LG ستقدم إصدار أخر بشاشة مزدوجة يحاكي هاتف LG V50 ThinQ، أو أن الشركة ستقدم إصدار جديد بشاشة مرنة بفواصل لدعم طي الشاشة، لذا علينا أن نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال شهر سبتمبر المقبل.
المصدر
هذا الموضوع LG تشترك مع Naver لتطوير متصفح Whale لهاتفها القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
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