شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة للسكان يستأنف عمله فى جنوب كردفان بالسودان غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب والي جنوب كردفان (جنوب السودان) المكلف اللواء ركن رشاد عبد الحميد اسماعيل، بعودة صندوق الأمم المتحدة للسكان للعمل بالولاية، وذلك خلال لقائه اليوم "الثلاثاء" مع مندوب الصندوق بالسودان ماسيمو ديانا.
وقال ديانا، في تصريح عقب الاجتماع، إن الهدف من الزيارة، هو تأسيس مكتب في الولاية، لافتا إلى أن الصندوق عمل في السابق في الولاية، ولظروف خارجة عن الإرادة أصبح غير موجود فيها.
وعبر عن أمله في أن يستفيد سكان الولاية من الصندوق، لافتا إلى أن الفريق سيعمل بعدة مجالات، تشمل: صحة الأمهات، رعاية الحوامل، الولادة الآمنة، رعاية ما بعد الولادة، رعاية الأطفال حديثي الولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والعمل على منع انتشار زواج القاصرات، والاهتمام بتمكين المرأة في التعليم وتوفير الدخل.
وأشار إلى أن الصندوق سيعمل أيضا في برامج الشباب، كونهم مستقبل البلد، ولديهم إمكانيات، سنساعد على إبرازها لخدمة المجتمعات والسودان.
وأكد أن والي جنوب كردفان رحب بعمل الصندوق بالولاية، ووعد بتقديم المساعدات اللازمة لإنشاء ه فيها.
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