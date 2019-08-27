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يملكها 8 من الأشخاص.. ما هي فصيلة الدم الأسوأ في العالم

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

أجرى علماء جامعة هارفارد الأمريكية دراسات شاملة ومعمقة، عن فصائل الدم لدى البشر.



وأثبت العلماء أن أخطر فصيلة دم هي AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، مشيرين إلى أن 8% من الأشخاص يملكون مثل هذه الفصيلة من الدم على الأرض، بحسب "روسيا اليوم".

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والأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة نادرا ما ينجبون، وإذا ما حصل ذلك فيكونون من جنس واحد فقط، بحسب العلماء، مشيرين إلى أن هناك حالات نادرة جدا لولادة أطفال من الجنسين.

ويشير العلماء في المقال، إلى أن النساء اللواتي يحملن هذه الفصيلة من الدم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

وأجرى علماء جامعة فيرمونت، تجارب متعلقة بفصائل الدم، وأثبتوا أن الأشخاص الذين يحملون فصيلة دم AB (IV) Rh ذات ريسوس-rhesus سالب، معرضون للإصابة بتغيرات في الدماغ وخاصة في مجال التفكير والذاكرة.

ويشيرون إلى أن الأشخاص الذين يحملون هذه الفصيلة أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 82% والإصابة بالجلطة الدماغية.