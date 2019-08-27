مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث جراء انفجار في غزة

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن فلسطينيين اثنين قتلا وأصيب مواطن ثالث نتيجة انفجار في قطاع غزة.

وأوضحت القناة العبرية في خبرها المقتضب، أن القتيلين والمصاب الثالث هم نشطاء في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في القطاع.

فيما نفت إذاعة الجيش الإسرائيلي "تسهال" الهجوم على قطاع غزة، وقالت إننا لم نقم بالهجوم على غزة.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطواقم الطبية تتعامل مع 3 حالات (شهيدان ومصاب) وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي، جراء استهداف الجيش الإسرائيلي لدراجة نارية، غربي غزة.