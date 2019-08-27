النسب يجمع العرب... المصريات يفضلن الزواج من السعودي والسوري

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© AP Photo / Nariman El-Mofty
وجاء عدد حالات الزواج من عرب، بخلاف عقود الزواج من مصريين البالغ عددها 879.3 ألف عقد.
ويشير تقرير الإحصاء المصري إلى أن عقود زواج المصريات من سعوديين الأعلى بين حالات الزواج من عرب، خلال عام 2018، بعدد 537 عقد زواج، يليه عقود الزواج من سوريين بعدد 244 عقد زواج، فيما بلغ عدد عقود الزواج من سودانيين 128 عقدًا.
وبلغ عدد عقود الزواج من أردنيين 110 عقود، فيما بلغ عدد عقود الزواج من جنسيات عربية أخرى 269 عقدًا، ولم تتعد حالات الزواج من أجانب 543 عقد زواج، بينما تذيلت القائمة عقود الزواج من ليبيين بعدد 28 عقدًا، خلال عام 2018.
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