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© REUTERS / Karamallah Daher
وأضاف المصدر نقلا عن نصر الله أن "حزب الله لم يلتزم بإسقاط كل الطائرات، وبالتالي لا أحد يقول هناك (أم كا) في الجو"، في إشارة إلى استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية من هذا الطراز في أجواء لبنان برغم التحذير الأخير.
وتابع المصدر نقلا عن الأمين العام للحزب "المقاومة هي التي تقدّر متى تضرب وأين، ويمكنها أن تسقط أربع إلى خمس طائرات ليس أكثر، وبشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية"، مشدداً على أنه "إذا كان لدينا سلاح نوعي، فلن نستهلكه على الطائرات المسيرة".
وحول توقيت الرد، قال نصر الله "حين وقعت ضربة القنيطرة كانت الأجواء حامية، وكان لدينا ستة شهداء، ومع ذلك فقد انتظرنا عشرة أيام، والآن نحن لسنا على عجلة من أمرنا... فلنترك الإسرائيليين في استنفار"، حسبما نقل المصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: حزب الله لن يتسرع في الرد على الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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