رام الله - سبوتنيك. وقال البزم في إحاطة إعلامية إن "اثنين من عناصر الشرطة استشهدا نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار". وفي سياق متصل قالت وزارة الصحة بغزة إن "الشهيدين اللذين ارتقيا إثر الانفجار غرب مدينة غزة، هما: سلامة ماجد النديم (32 عامًا) وعلاء زياد الغرابلي (32 عامًا)، وإصابة شابيْن آخريْن وسيّدة بجراح في المكان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفلسطينية في غزة تكشف تفاصيل انفجار جنوب المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.